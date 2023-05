Ações de empresas de criptomoedas caem após Binance interromper saques de bitcoin por horas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 10:49 Compartilhe

(Reuters) – As ações de empresas relacionadas a criptomoedas e blockchain caíram nas negociações de pré-mercado nesta segunda-feira, depois que a Binance interrompeu os saques de bitcoin por várias horas devido a grandes volumes e taxas de processamento crescentes.

A interrupão atingiu a cotação da maior criptomoeda do mundo, que caiu 2% para um mínimo de uma semana de 27.900 dólares.

As ações da Coinbase recuaram 4%, enquanto a operadora de blockchain Bitfarms caiu 4,3%. As mineradoras de criptomoedas, incluindo Riot Platforms , Marathon Digital e Hut 8 Mining, caíram entre 4,6% e 7,2%.

A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, interrompeu os saques de bitcoin por uma hora no final do domingo e por cerca de três horas nesta segunda-feira, dizendo que houve um excesso de transações pendentes porque não ofereceram uma recompensa alta o suficiente aos mineradores para registrar as negociações na blockchain.

A empresa disse que as taxas definidas não anteciparam o recente aumento nas taxas dos pagamentos feitos a mineradores de criptomoedas cujo poder de computação processa transações na blockchain.

“Para evitar uma recorrência semelhante… nossas taxas foram ajustadas”, disse a Binance.

Em março, a empresa suspendeu os depósitos e retiradas citando questões tecnológicas.

(Por Jaiver Singh Shekhawat)

