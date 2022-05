Ações de crescimento puxam Wall St para cima após 3 quedas seguidas

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street subiam nesta terça-feira, com investidores comprando ações de crescimento de megacapitalização após uma liquidação de três dias causada por preocupações com o aperto monetário agressivo e a desaceleração do crescimento econômico.





Todos os 11 principais setores do S&P avançavam nas negociações matinais, liderados por um aumento de 2,4% nas ações de energia e de 2,2% em papéis de tecnologia.

Amazon.com, Apple Inc, Alphabet Inc, Tesla Inc e Microsoft Corp subiam entre 1,3% e 2,5%.

Os fabricantes de chips aumentavam 2,7%, recuperando-se após tombo de 10,6% acumulado nas últimas três sessões.

O rendimento do título de dez anos do Tesouro norte-americano –referência global– caiu para 2,944% na mínima desta sessão, após atingir 3,2% no pregão anterior, nível mais alto desde novembro de 2018.

“O rendimento de dez anos recuou um pouco, o que acho que está ajudando as ações de tecnologia”, disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA.

“Espera-se que o dado de inflação de amanhã mostre uma desaceleração na leitura anual. Os investidores provavelmente estão se sentindo um pouco aliviados que talvez março tenha sido o pico deste ciclo inflacionário.”

A expectativa é que os dados de quarta-feira mostrem que os preços ao consumidor se elevaram em um ritmo mais lento em abril, com investidores procurando pistas sobre o pico da inflação e o caminho dos aumentos futuros das taxas de juros.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, e a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, apoiaram aumentos de 50 pontos-base nas taxas de juros nas próximas reuniões do banco central dos EUA.

Na segunda-feira, o índice S&P 500 encerrou abaixo dos 4 mil pontos pela primeira vez desde o fim de março de 2021 e o Nasdaq –com forte peso de ações de tecnologia– caiu mais de 4%.

Às 11:37 (de Brasília), o índice S&P 500 ganhava 1,23%, a 4.040,47 pontos, enquanto o Dow Jones subia 0,39%, a 32.372,71 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 1,46%, a 11.793,17 pontos.

“Provavelmente (hoje) é um rali de alívio de curto prazo. Eu não acho que estamos realmente em patamar excessivamente vendido ainda”, disse Stovall.

(Por Amruta Khandekar e Devik Jain)