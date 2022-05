Ações de crescimento lideram fortes quedas em Wall St em meio a temores com juros

Por Caroline Valetkevitch





NOVA YORK (Reuters) – As ações dos Estados Unidos fecharam em forte queda nesta segunda-feira, lideradas por declínios nos papéis de crescimento de mega capitalização, conforme o rendimento do Treasury de dez anos atingiu novos recordes em três anos e meio e investidores ficavam mais preocupados com as perspectivas para as taxas de juros.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 3,22%, para 3.990,55 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 4,24%, para 11.629,75 pontos. O Dow Jones caiu 1,97%, para 32.249,85 pontos.