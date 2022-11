Ações de crescimento impulsionam Wall Street antes da ata do Fed

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 13:21 Compartilhe

Por Shreyashi Sanyal e Ankika Biswas

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira, com as ações de crescimento avançando após uma série de dados econômicos levarem a uma queda nos rendimentos dos Treasuries, enquanto investidores aguardavam a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve.

Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc e Meta Platforms Inc subiam entre 0,4% e 0,7%.

A Tesla Inc saltava 5,2%, superando seus pares, depois que o Citigroup elevou as ações da fabricante de veículos elétricos para nível “neutro”, contra classificação anterior de “venda”.

As ações se beneficiavam de uma queda no rendimento dos Treasuries de dez anos, após um aumento acima do esperado nos pedidos de auxílio-desemprego na semana passada.

Enquanto isso, a atividade empresarial dos EUA contraiu pelo quinto mês consecutivo em novembro, enquanto o sentimento do consumidor melhorou. Já as vendas de novas moradias subiram mais do que o esperado em outubro.

Os dados díspares reforçaram as expectativas de um aumento de 0,50 ponto percentual nos juros na próxima reunião do Fed, em dezembro.

Os investidores agora aguardam detalhes da última reunião de política monetária do Fed com a divulgação, às 16h (de Brasília), da ata do encontro.

“O mercado está procurando pistas de uma mudança. Eles realmente querem ver algum tipo de sinal de que o Fed entende que a inflação pode estar diminuindo”, disse Brian Klimke, diretor de investimentos da Cetera Investment Management LLC.

Às 13h19 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,28%, a 34.192,54 pontos. O S&P 500 ganhava 0,57%, a 4.026,48 pontos, enquanto o Nasdaq avançava 1,04%, a 11.290,64 pontos.

