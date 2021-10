Ações de commodities sustentam Ibovespa acima dos 113 mil pontos

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – Ações de empresas brasileiras de commodities metálicas e ligadas a petróleo subiam forte nesta segunda-feira espremida entre final de semana e feriado, levando para cima dos 113 mil pontos o principal índice acionário brasileiro.

Às 12:24, o Ibovespa mostrava alta de 0,7%, aos 113.634,02 pontos. O giro financeiro da sessão somava 10,8 bilhões de reais, com o volume também prejudicado por menor movimento em Wall Street, devido a feriado bancário nos Estados Unidos (Columbus Day).

Para profissionais do mercado, enquanto ações de matérias-primas ganham, as de setores ligados a consumo perdem diante do cenário de inflação mais alta.

Por isso, a atenção dos agentes deve se concentrar em dados de inflação e vendas no varejo dos Estados Unidos, na ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve.

Outro ponto de atenção é o início da temporada de balanços do terceiro trimestre em Wall Street, incluindo JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley e Citigroup e Goldman Sachs.

Segundo o economista-chefe do modalmais, Alvaro Bandeira, diante de temas como o risco de travamento orçamentário nos EUA e de novos indicadores mostrando inflação global em elevação, “os investidores devem seguir com comportamento de maior proteção”, limitando ganhos também na bolsa brasileira.

DESTAQUES

– PETRORIO subia 5,85%, ainda na esteira de notícia de sexta-feira de que a Petrobras escolheu oferta do consórcio de PetroRio e Cobra pelo campo petrolífero offshore de Albacora, publicou a Reuters citando fontes. PETROBRAS subia 2,2%, também refletindo alta do petróleo.

– VALE avançava 3,4%, na esteira do salto das cotações do minério de ferro na China, depois que uma inundação na principal produtora de carvão do país intensificou temores de oferta para a indústria siderúrgica. CSN era valorizada em 1,3%, enquanto USIMINAS crescia 2,3%.

– VIBRA, ex-BR Distribuidora, subia 2,4%, após ter anunciado sexta-feira à noite que fechou negócio de 3,25 bilhões de reais para comprar 50% da comercializadora de energia Comerc.

– EMBRAER tinha ganho de 6%. A companhia informou pela manhã que recebeu da NetJets, companhia aérea da Berkshire Hathaway de Warren Buffett, uma encomenda para até 100 aeronaves, somando mais de 1,2 bilhão de dólares.

– BANCO PAN caía 5,2%, enquanto BANCO INTER tinha baixa de 6,2%, destacando a pressão continuada sobre ações de empresas baseadas em planos de crescimento acelerado, uma vez que expectativas para o juro no Brasil seguem em elevação. MAGAZINE LUIZA perdia 1,8%.







– B3 era depreciada em 1,4%, após o Credit Suisse cortar o preço-alvo da ação para os próximos 12 meses, citando expectativa de lucro menor e de maior risco de perdas em processo relativo a um processo envolvendo 31 bilhões de reais.

– CVC tinha baixa de 0,5%. A companhia de turismo informou pela manhã que restaurou parcialmente seus sistemas de TI após ter sofrido ataque cibernético no dia 2.

