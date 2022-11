Ações de China e Hong Kong caem com surtos de Covid e riscos geopolíticos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/11/2022 - 7:31 Compartilhe

XANGAI (Reuters) – As ações da China e de Hong Kong caíram nesta quarta-feira, em meio às preocupações com o aumento de casos de Covid-19 na China e com os participantes do mercado avaliando os riscos após uma explosão na Polônia alimentar o medo de uma escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia.

O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,82%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,45%. O índice Hang Seng de Hong Kong teve baixa de 0,47%.

Os mercados haviam se recuperado nas últimas duas semanas em função das medidas governamentais de apoio ao setor imobiliário e do relaxamento de Pequim de sua rígida política de Covid zero.

Mas o rápido crescimento das infecções pelo vírus nas principais cidades chinesas, incluindo Guangzhou, Pequim e Zhengzhou, estão alimentando as preocupações com a saúde econômica da China.

Na cena internacional, um foguete de fabricação russa caiu sobre a Polônia, membro da Otan, e matou duas pessoas, levantando a preocupação de que o conflito na Ucrânia possa sair de sua fronteiras. Moscou negou ser responsável por isso.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,14%, a 28.028 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,47%, a 18.256 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,45%, a 3.119 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,82%, a 3.834 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,12%, a 2.477 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,06%, a 14.537 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,28%, a 3.266 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,27%, a 7.122 pontos.

