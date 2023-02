Ações de China e Hong Kong têm fraqueza sob peso de tensões geopolíticas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/02/2023 - 7:40 Compartilhe





XANGAI (Reuters) – As ações da China e de Hong Kong mostraram fraqueza nesta terça-feira, uma vez que as tensões entre a China e os Estados Unidos restringiram o apetite por risco e limitaram os ganhos, com os investidores procurando mais evidências de que a recuperação econômica chinesa está ganhando força.

O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com variação positiva de 0,04%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,28%. O índice Hang Seng de Hong Kong teve queda de 0,24% no dia.

O atrito entre a China e os Estados Unidos manteve os investidores cautelosos, já que Washington e Pequim trocaram acusações sobre balões de alta altitude, azedando o sentimento do mercado.





Enquanto isso, as apostas na recuperação da China esfriaram enquanto os investidores esperavam mais provas de que a economia está de novo em pé depois que Pequim abandonou sua rígida política de Covid zero em dezembro.

“O mercado ainda está lutando entre as expectativas de uma forte recuperação e a realidade de um crescimento suave”, escreveu a Capital Securities em um relatório.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,64%, a 27.602 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,24%, a 21.113 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,28%, a 3.293 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,04%, a 4.145 pontos.





. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,50%, a 2.465 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,71%, a 15.654 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,20%, a 3.318 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,18%, a 7.430 pontos.

