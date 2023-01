Ações de China e Hong Kong sobem com forte entrada de fluxo estrangeiro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/01/2023 - 7:31 Compartilhe





(Reuters) – As ações da China subiram para uma máxima de quatro meses nesta segunda-feira, impulsionada por forte entrada de fluxo estrangeiro, enquanto o mercado de Hong Kong avançou com investidores dobrando as apostas na recuperação econômica depois que autoridades sanitárias chinesas disseram que as infecções por Covid-19 no país haviam atingido o pico.

O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 1,56%, enquanto o índice de Xangai subiu 1,01%.

O índice Hang Seng de Hong Kong terminou com avanço de 0,04%.





Compras líquidas estrangeira de ações listadas na China via Stock Connect atingiram o nível mais elevado em dois meses de 15,4 bilhões de iuanes (2,29 bilhões de dólares) nesta segunda-feira.

Até agora este ano as compras ultrapassaram 9 bilhões de dólares, com fundos estrangeiros optando por ações dos setores financeiro e de consumo chinesas, de acordo com a Goldman Sachs.

Pequim disse no sábado quase 60.000 pessoas com Covid-19 haviam morrido nos hospitais desde que abandonou sua política de Covid zero no mês passado. Mas, pelo lado positivo, as autoridades sanitárias chinesas disseram que o número de pacientes em clínicas e necessitando de tratamento de emergência está caindo de forma constante, e o número de casos graves também chegou ao pico.

