Ações de China caem com aumento das tensões sino-americanas e redução de apostas em recuperação

(Reuters) – As ações da China e de Hong Kong caíram nesta sexta-feira, pesadas pelo aumento das tensões sino-americanas e pelo declínio do ânimo em relação à recuperação pós-Covid.

O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,59%, enquanto o índice de Xangai recuou 0,3%. O índice Hang Seng de Hong Kong teve baixa de 2,01% no dia.

Os Estados Unidos vão explorar a tomada de medidas contra entidades ligadas ao Exército chinês que apoiaram o voo de um balão espião chinês no espaço aéreo dos EUA na semana passada, disse um alto funcionário do Departamento de Estado na quinta-feira.





Enquanto isso, Os preços nos portões das fábricas chinesas caíram em janeiro mais do que os economistas esperavam, sugerindo que o impulso da demanda doméstica que havia elevado os preços ao consumidor após o fim da política de Covid zero ainda não é forte o suficiente.

“Embora os investidores locais concordem que o crescimento econômico geral se recuperará este ano, parece haver uma falta de convicção sobre a magnitude da recuperação”, escreveu o Goldman Sachs em um relatório nesta sexta-feira.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,31%, a 27.670 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 2,01%, a 21.190 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,30%, a 3.260 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,59%, a 4.106 pontos.





. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,48%, a 2.469 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,08%, a 15.586 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,04%, a 3.360 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,76%, a 7.433 pontos.

