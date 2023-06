Ações de Carnival e Norwegian disparam em NY em meio ao otimismo com setor de cruzeiros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2023 - 21:34 Compartilhe

As ações de operadores de cruzeiros tiveram um pregão de fortes ganhos nas Bolsas de Nova York nesta segunda-feira, 12, depois que dois analistas de Wall Street emitiram perspectivas mais otimistas para o setor. Os papéis da Carnival saltaram 12,45% e os da Norwegian Cruise Line ganharam 7,22%, enquanto os da Royal Caribbean avançaram 2,57%.

Na manhã desta segunda-feira, alguns analistas de Wall Street disseram ter saído de reuniões recentes com executivos mais confiantes no setor. Andrew Didora, analista do Bank of America, atualizou para classificação positiva e elevou o preço-alvo da Carnival para US$ 20,00 por ação. Ele deixou suas classificações neutras para a Royal Caribbean e a Norwegian inalteradas, mas elevou seu preço-alvo para essas ações para US$ 95,00 e US$ 19,00, respectivamente.

Analistas do JPMorgan também atualizaram a Carnival para positivo, com um preço-alvo de US$ 16,00. Esses analistas também não ajustaram suas classificações para Royal e Norwegian, mas elevaram seus preços-alvo para US$ 103,00 e US$ 16,00, respectivamente.

Os analistas do JPMorgan disseram que os executivos do setor estão otimistas com as tendências de reserva e não viram nenhum sinal de desaceleração do consumo. Eles disseram que a demanda também parece estar se ampliando entre frequentadores de cruzeiros de primeira viagem.

