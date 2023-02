Ações de Bradesco caem a mínima em quase 3 anos após balanço

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 10:52 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – As ações do Bradesco caíram ao menor nível em quase três anos após o segundo maior banco privado do país divulgar um lucro para o quarto trimestre bem abaixo do que esperavam analistas.

O Bradesco anunciou na véspera lucro recorrente de outubro a dezembro de 2022 de 1,6 bilhão de reais, queda de 75,9% sobre um ano antes e bastante aquém da projeção média de analistas consultados pela Refinitiv, de 4,4 bilhões de reais. Entre outros fatores, a instituição foi afetada por provisão extra de 4,9 bilhões de reais referente ao caso Americanas.

Às 10:28 (de Brasília), as ações PN de Bradesco caíam 6,59%, a 12,89 reais. Na abertura, a ação perdeu até 8,7%, a 12,60 reais, menor patamar intradiário desde 15 de maio de 2020. Bradesco ON recuava 5,92%, a 11,61 reais. Os papéis estavam entre as maiores quedas do dia no Ibovespa, que tinha variação positiva de 0,08%.





(Por André Romani)

