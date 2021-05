Ações de bancos sustentam Ibovespa no azul

SÃO PAULO (Reuters) – Ações de grandes bancos no país sustentavam o principal índice da Bovespa no azul na primeira hora de negócios da Bovespa nesta segunda-feira, antes de balanços trimestrais de Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil, nesta semana.

Às 10:47, o Ibovespa mostrava alta de 0,42%, aos 119.388 pontos.

Em destaque, a ação PN do Bradesco subia 4%, seguida por Itaú Unibanco, avançando 2,3%. Banco do Brasil ganhava 0,9%.

A semana, que também será marcada por decisão de política monetária do Banco Central — para a qual é esperada nova alta de 0,75 ponto percentual da Selic, a 3,5% ao ano — abre com os investidores conferindo noticiário corporativo.

BB Seguridade, que anunciou pela manhã que teve lucro líquido de 977,06 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 10,7% ante mesma etapa de 2020, beneficiada pela maior rentabilidade de suas aplicações, subia 1,4%.

As ações das concessionárias Ecorodovias e CCR subiam 3,5% e 3,7%, respectivamente. A CCR divulgou dados semanais de tráfego na última sexta-feira, indicando melhora no movimento em suas rodovias.

Na mão contrária, Sabesp recuava 5%, após informar que tem opção de integrar a sociedade de propósito específico dona da concessão do bloco 2, vencida pela Iguá em leilão na última sexta-feira.

E Braskem caía 1,8%. A petroquímica informou na sexta-feira que as vendas de sua unidade no México recuaram 37% no primeiro trimestre contra um ano antes, afetadas em parte por uma tempestade congelante no Hemisfério Norte.

(Por Aluísio Alves)

