Ações de bancos regionais dos EUA despencam com retorno de turbulências no setor

(Reuters) – As ações de bancos norte-americanos de médio porte caíam antes da abertura dos mercados nesta quarta-feira, com o PacWest Bancorp e Western Alliance Bank estendendoperdas do início desta semana após o colapso de uma terceira grande instituição financeira regional em dois meses.

A intervenção dos EUA sobre o First Republic Bank esua venda para o JPMorgan Chase na segunda-feira trouxea turbulência do setor bancário de volta à tona e provocou umaliquidação de ações no setor com investidores temendo qual a próxima peça do dominó a cair.

O índice KBW Regional Banking Index fechou na terça-feira no menor nível desde dezembro de 2020.

“A onda de preocupação está aumentando sobre a saúde debilitada de carteiras de bancos regionais dos EUA, com muitos sentados em grandes perdas não realizadas”, disse Susannah Streeter, diretora da Hargreaves Lansdown.

“A facilidade de saques na era digital está causando aumento do nervosismo, dada a velocidade dos colapsos bancários ao longo últimos dois meses”, acrescentou.

As ações do PacWest caíam 10,5% nesta quarta-feira. O Western Alliance Bank recuava 7,2%, enquanto Comerica e Zions Bancorp tinham perdas de 3,3% e 2,6%, respectivamente.

O PNC Financial Services Group caía 1,8%. O banco afirmou na terça-feira que seu controlador e a unidade bancária poderão fazer uma oferta de até 15 bilhões de dólares em papéis comerciais como forma de garantir liquidez adicional.

Mais tarde nesta quarta-feira, o Federal Reserve deve divulgar decisão de aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros dos EUA e fazer comentários sobre o setor bancário.

(Por Medha Singh)

