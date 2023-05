Ações de bancos regionais dos EUA sobem após onda de vendas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 8:16 Compartilhe

(Reuters) – Ações de bancos regionais dos Estados Unidos subiam antes da abertura do mercado nesta sexta-feira após fortes quedas durante uma semana marcada pelo colapso do First Republic Bank e pela busca de opções estratégicas pelo PacWest Bancorp.

Western Alliance e PacWest Bancorp lideravam os ganhos desta sexta-feira, subindo 13,4% e 12,3%, respectivamente, enquanto Zion Bancorp,Keycorp, First Horizon Corp, Comerica e PNC Financial avançavam entre 2,5% e 6,6%.

Executivos em Wall Street e analistas do setor bancário têm defendido que reguladores forneçam mais proteção aos depósitos e considerem outras medidas, argumentando que apenas uma forte intervenção poderia interromper a crise bancária depois que o First Republic Bank se tornou o terceiro banco dos EUA a quebrar desde março.

O índice KBW Regional Banking acumula queda de cerca de 31% este ano. Apenas neste mês, o indicador tem perda de 12,1%.

“Você tem claramente uma situação em que o mercado está testando os elos mais fracos depois de Silvergate, Silicon Valley Bank e do First Republic”, disse Russ Mould, diretor de investimentos da corretora AJ Bell.

O PacWest, cujas ações acumulam desvalorização de 86% este ano, afirmou no final da quarta-feira que estava em negociações com potenciais parceiros e investidores enquanto avalia suas opções estratégicas.

Enquanto isso, o canadense Toronto-Dominion Bank Group anunciou na quinta-feira cancelamento da aquisição do First Horizon por 13,4 bilhões de dólares, citando incertezas sobre quando o negócio seria aprovado por autoridades.

As ações do Western Alliance reduziram perdas depois de despencarem quase 60% depois que o Financial Times publicou que o banco estava explorando opções estratégicas, incluindo uma potencial venda de todos ou parte de seus negócios. O banco negou a reportagem do jornal.

(Por Manya Saini em Bengaluru; Índia)

