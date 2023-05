Ações de bancos levam índice de Xangai a maior ganho diário em 2 meses

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 7:30 Compartilhe

Por Georgina Lee

HONG KONG (Reuters) – As ações da China e de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, com as ações de bancos e de energia em alta na expectativa de que uma recuperação no consumo de serviços do país beneficiará os setores.

O Índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,24%. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,14%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,81%. No início do pregão, o índice foi brevemente acima do nível de 3.400 – o mais alto em 10 meses e o maior ganho percentual diário em mais de dois meses.

“Bancos chineses e ações de seguradoras impulsionaram o índice de blue-chips de Xangai, com os investidores apostando na expectativa de que a recuperação do consumo da China beneficiará o lucro dos bancos este ano”, disse Kenny Ng, estrategista da China Everbright Securities International.

Bancos estatais listados em Xangai, como o Industrial and Commercial Bank of China e Agricultural Bank of China subiram 6,21% e 7,46%, respectivamente.

O forte desempenho ocorreu depois que os credores de médio porte China Bohai Bank, China Zheshang Bank e Hengfeng Bank reduziram na sexta-feira as taxas de juros de alguns depósitos em 10 pontos base e 30 pontos, seguindo pares menores.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,71%, a 28.949 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,24%, a 20.297 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,81%, a 3.395 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,14%, a 4.062 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,49%, a 2.513 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,47%, a 15.699 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,27%, a 3.257 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,78%, a 7.276 pontos.





