Ações de bancos italianos despencam após taxa sobre lucro extra

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/08/2023 - 9:01 Compartilhe

MILÃO, 8 AGO (ANSA) – As ações de bancos italianos na Bolsa de Valores de Milão operam em forte queda nesta terça-feira (8) após a decisão do governo de cobrar um imposto de 40% sobre lucros extras de instituições financeiras.

Por volta de 13h30 (horário local), bancos listados no índice Ftse MIB lideravam as perdas do dia, com destaque para Monte dei Paschi di Siena (-10,40%), Bper (-10,27%), Finecobank (-9,28%), BPM (-8,57%), Intesa Sanpaolo (-8,28%), Unicredit (-7,29%) e Mediolanum (-5,75%).

O novo imposto foi anunciado de surpresa na última segunda (7) pelo vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes, Matteo Salvini. A taxação extra de 40% será cobrada se a margem de juros praticada em 2022 foi pelo menos 5% maior que no exercício anterior e se a de 2023 superar a de 2021 em ao menos 10%.

A medida chega após os bancos italianos terem registrado lucros recordes no primeiro semestre, com suas receitas turbinadas pelos seguidos aumentos de juros do Banco Central Europeu (BCE) para conter a inflação na zona do euro.

Embora não tenha dado detalhes, Salvini disse que o dinheiro arrecadado será usado para ajudar contribuintes e empresas atingidos pela escalada dos juros, como pessoas que possuem hipotecas com taxas variáveis.

A iniciativa, no entanto, não estava na ordem do dia da reunião do Conselho dos Ministros da última segunda-feira. Além disso, em junho passado, o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, afirmou que o governo não preparava “nenhuma taxação sobre lucros extras” dos bancos. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias