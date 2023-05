Ações de bancos estatais chineses têm fortes ganhos após medida para ampliar margens de lucro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2023 - 12:37 Compartilhe

As ações de bancos estatais na China avançaram fortemente nos mercados acionários do país nesta segunda-feira, 8, após mais instituições bancárias reduziram as taxas de depósitos, em um esforço para ampliar as margens de lucro.

O papel do Bank of China saltou 10% em Xangai, atingindo o limite diário de negociação da bolsa pela primeira vez desde julho de 2015. Suas ações listadas em Hong Kong subiram menos da metade disso.

Outro gigante financeiro estatal, o China Citic Bank, também ganhou 10%, enquanto suas ações de Hong Kong subiram cerca de 6%.

O índice Xangai composto, que é dominado por empresas estatais de grande capitalização, subiu 1,81% nesta segunda-feira, seu maior ganho em um dia desde fevereiro. O índice Hang Seng encerrou o dia em alta de cerca de 1,2%.

Nos últimos meses, as empresas estatais chinesas superaram o mercado mais amplo por uma ampla margem, particularmente após os apelos do presidente Xi Jinping para que as companhias apoiadas pelo Estado “se tornem mais fortes, façam melhor e cresçam”. Fonte: Dow Jones Newswires.

