Ações da Tesla levam Nasdaq para máxima recorde de fechamento; S&P 500 recua

Por Noel Randewich e Devik Jain

(Reuters) – O Nasdaq avançou para uma máxima recorde de fechamento nesta quarta-feira, impulsionado por uma alta das ações da Tesla Inc, enquanto o S&P 500 recuou apesar de investidores encorajados por dados que mostraram um pico recorde para a atividade fabril dos Estados Unidos em junho.

Ganhos nos papéis de Nvidia Corp e Facebook Inc estenderam uma recente recuperação nas ações de crescimento de primeira linha, que perderam espaço nos últimos meses enquanto investidores se concentravam em companhias que devem ter bom desempenho à medida que a economia recupera-se da pandemia.

A empresa de dados IHS Markit informou que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) para o setor de manufatura dos EUA subiu para 62,6 neste mês, superando as estimativas de 61,5. Mas os fabricantes ainda estão lutando para garantir matérias-primas e trabalhadores qualificados, elevando substancialmente os preços.

O “alto nível dos dados das pesquisas de hoje fornecerá alguma confirmação para o Fed de que o momento de começar a tirar o pé do acelerador não está longe”, disse Jai Malhi, estrategista de mercado global da J.P. Morgan Asset Management.

Na terça-feira, o chair do Fed, Jerome Powell, reafirmou a intenção do banco central de não elevar as taxas de juros muito rapidamente, com base apenas no receio de uma inflação que se aproxima.

Os comentários de Powell ocorreram após a projeção de membros do Fed há uma semana de uma elevação nas taxas de juros já em 2023, antes do projetado anteriormente. Desde então, as ações de crescimento, que incluem grandes nomes de tecnologia como Tesla e Nvidia, em sua maioria se recuperaram e superaram as ações de valor, como bancos e empresas produtoras de materiais básicos.

“As pessoas estão investindo dinheiro naquilo que deu certo. Basicamente, as pessoas estão seguindo o impulso e estão usando os últimos três anos de desempenho para descobrir o que seguir”, disse Mike Zigmont, chefe de negociação e pesquisa da Harvest Volatility Management, em Nova York.

Oito dos 11 principais índices setoriais do S&P caíram, com serviços públicos em queda de cerca de 1%, a pior dos setores, seguido por recuo de 0,6% em materiais básicos.

As ações da Testa deram um salto de 5,3%, depois que a fabricante de veículos elétricos informou ter aberto uma estação de carregamento movida a energia solar com armazenamento de energia no local em Lhasa, capital do Tibete, a primeira do tipo na China. A alta desta quarta reduziu a perda das ações em 2021 para cerca de 7%.

O índice Dow Jones caiu 0,21%, a 33.874 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,108326%, a 4.242 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,13%, a 14.272 pontos.

