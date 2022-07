Ações da Tesla avançam após resultado acima do esperado

SÃO FRANCISCO/BENGALURU(Reuters) – A Tesla divulgou uma queda menor do que a esperada no lucro trimestral, diante de uma série de aumentos nos preços dos veículos, que o presidente-executivo da empresa, Elon Musk, classificou como “embaraçosamente altos”.







A fabricante de veículos elétricos registrou um lucro ajustado de 2,27 dólares por ação no trimestre encerrado em junho, contra estimativa de 1,81 dólar, com base nas projeções de analistas.

Por volta de 10h45 (horário de Brasília), as ações da Tesla disparavam 5,9%, a 786,3 dólares cada. Os papéis estavam cerca de 37% abaixo do pico atingido em novembro.

A empresa elevou os preços de seus carros várias vezes em 2022 para lidar com os custos mais altos do lítio, usado nas baterias, e do alumínio, utilizado nas carrocerias, além de outras matérias-primas.

“(Os preços) estão, francamente, em níveis embaraçosos. Mas também tivemos muitos choques na cadeia de suprimentos e na produção e temos uma inflação louca”, disse Musk, que já havia falado de “um pressentimento super ruim” sobre a economia.

A receita total da Tesla caiu para 16,93 bilhões de dólares no trimestre, ante 18,76 bilhões de dólares nos primeiros três meses do ano, encerrando uma série de receitas recordes nos últimos trimestres. Analistas esperavam receita de 17,10 bilhões de dólares, segundo dados compilados pela Refinitiv.

A Tesla ainda disse que converteu aproximadamente 75% de suas compras de bitcoin em moeda fiduciária, o que adicionou 936 milhões de dólares ao seu balanço.

(Por Hyunioo Jin e Nivedita Balu)