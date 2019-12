Ações da Saudi Aramco saltam 10% na estreia em Riad, após maior IPO do mundo

As ações da Saudi Aramco atingiram o limite de valorização diário de 10% no começo do pregão da Bolsa de Riad nesta quarta-feira, após a petrolífera estatal saudita lançar a maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações do mundo.

Na estreia da Aramco, sua ações saltaram de 32 riais sauditas (US$ 8,53) – preço do IPO – para 35,20 riais, atingindo o teto estabelecido pelo mercado acionário local.

A oferta da Aramco atingiu US$ 25,6 bilhões, superando o recorde anterior de US$ 25 bilhões da varejista online chinesa Alibaba, estabelecido em setembro de 2014. Fonte: Dow Jones Newswires.