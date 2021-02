Ações da Petrobras despencam após ação de Bolsonaro

Confirmando as expectativas do último fim de semana, o mercado abriu nesta segunda-feira (22) com dólar em alta e Ibovespa em queda devido à decisão do presidente Jair Bolsonaro de trocar o comando da Petrobras.

Por volta de 11h00 da manhã, a moeda americana registrava alta de 2,69%, em 5,53, enquanto o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo apresentava queda de -5,27%, com as ações da Petrobras caindo quase 20%.

Apesar da promessa de campanha de adotar uma postura liberal na economia, Bolsonaro anunciou na última sexta-feira (19) a demissão do presidente da estatal, Roberto Castello Branco, e a indicação do general Joaquim Silva e Luna para seu lugar.

A substituição, que ainda precisa ser aprovada pelo conselho de administração da Petrobras, colocou o mercado em alerta para uma possível intervenção do governo para segurar o preço dos combustíveis. (ANSA).

