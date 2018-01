Ações da Netflix disparam após ‘belo’ trimestre

As ações da Netflix dispararam nesta segunda-feira (22) depois que a empresa anunciou um aumento no número de assinantes maior que o previsto e lucros trimestrais que quase triplicam as do mesmo período do ano passado.

Em seus resultados do quarto trimestre de 2017, a Netflix indicou que somou 8,2 milhões de novos assinantes e que a sua quantidade total de inscritos é de 110,6 milhões.

Os lucros líquidos deste trimestre foram de 186 milhões de dólares, contra 67 milhões de um ano antes. Seu volume de negócio subiu 33%, a 3,3 bilhões de dólares.

“Tivemos um belo quarto trimestre e completamos um grande ano enquanto a TV por Internet se expande mundialmente”, disse a empresa em uma nota a seus acionistas.

“Em 2017, nossa renda subiu 26%, para 11 bilhões, acrescentamos 24 milhões de novos inscritos (contra 19 milhões em 2016) (…) e mais que duplicamos as rendas operativas globais”, disse a empresa.

As ações da Netflix subiam mais de 9% nas transações posteriores ao fechamento de Wall Street.

Enquanto aposta cada vez mais para oferecer conteúdos próprios, a Netflix está disponível em 200 mercados de todo o mundo e agora produz programas em diversos idiomas.

A Netflix disse que neste ano destinará entre 7,5 e 8 bilhões de dólares para produzir conteúdo próprio. “Acreditamos que nossos grandes investimentos em conteúdos são rentáveis”, disse a empresa em nota.