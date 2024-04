Ações da Moderna em NY saltam, continuando recuperação recente após queda seguindo a pandemia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/04/2024 - 14:35 Para compartilhar:

As ações da Moderna em Nova York estão tendo seu melhor dia em quase dois meses. A desenvolvedora de vacinas sobe cerca de 8% nas negociações desta terça-feira, o que marca o melhor desempenho das ações desde um avanço de 14% em 22 de fevereiro.

No mês passado, a Moderna anunciou que avançou com vários candidatos em fase final de ensaios clínicos, incluindo uma vacina covid-19 de próxima geração. A farmacêutica também anunciou até US$ 750 milhões em financiamento da Blackstone Life Sciences para ajudar no desenvolvimento do seu programa contra a gripe. As ações da Moderna despencaram quando as vendas da vacina covid-19 diminuíram após a pandemia, mas retomaram silenciosamente a sua subida, ganhando 66% nos últimos cinco meses.