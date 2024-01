Ações da MDC disparam nos EUA após compra pela japonesa Sekisui, em negócio de US$ 4,9 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/01/2024 - 16:21 Para compartilhar:

As ações da MDC Holdings disparava, nesta quinta-feira na Bolsa dos EUA, após a construtora japonesa Sekisui House anunciar uma aquisição adicional da companhia com sede em Denver para ampliar sua presença no mercado imobiliário americano, em um negócio no valor de US$ 4,9 bilhões.

O acordo propôs o pagamento de US$ 63 por ação aos acionistas da MDC, o que embutia um prêmio de cerca de 19% sobre o fechamento das ações na quarta-feira. Um comunicado das empresas informou que o negócio criará a quinta maior construtora do mercado imobiliário americano, considerando o número de unidades residenciais concluídas em 2022.

O negócio é o primeiro fechado por uma empresa japonesa no mercado imobiliário americano desde 2017. Naquele ano, a Sekisui comprou a Woodside Homes, com sede em Salt Lake City, em Utah. No mesmo ano, a Daiwa House Group adquiriu a Stanley Martin Communities.

A Sekisui tem como objetivo específico o crescimento na América do Norte e está executando o seu propósito de construir 10.000 casas por ano fora do Japão até 2025. O mercado imobiliário dos EUA continua sob fortes restrições, uma vez que a oferta de casas não conseguiu acompanhar o crescimento populacional.

A maioria das aquisições nos EUA tende a ser de grandes construtoras residenciais nacionais ou regionais, aumentando a participação de mercado através da compra de nomes locais. A Dr.R. Horton, por exemplo, comprou a ASGi, com sede em Conroe, Texas, por um valor não especificado em novembro. Em julho, a D.R. Horton pagou US$ 100 milhões pela construtora Truland Homes, da Costa do Golfo.

As ações da MDC disparavam 18,37% na Nyse perto das 15h34 (de Brasília), após os ativos acumularem ganho de 77% em 2023. Os recibos de ações (ADRs, na sigla em inglês) da Sekisui cediam 0,50%, também em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.

