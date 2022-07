Ações da Gol chegam a cair 6% após balanço e projeções

SÃO PAULO (Reuters) – As ações da Gol chegaram a recuar 6% nesta quinta-feira, mesmo após a companhia aérea reportar forte crescimento trimestral de receitas, com visão mais positiva para ano, uma vez que cortou projeções para margens e capacidade em 2022.







Apesar do salto de 215,3% na receita operacional líquida ano a ano, para 3,24 bilhões de reais, a Gol reportou prejuízo líquido de 2,85 bilhões de reais no segundo trimestre, com efeito cambial e aumento dos combustíveis.

A Gol elevou sua previsão de receita para o ano, de cerca de 13,7 bilhões para 150,4 bilhões de reais, mas reduziu a estimativa de margem Ebit de 10% para ao redor de 8%.

A Gol também cortou o prognóstico do crescimento da oferta de assentos (ASK) para entre 55% e 65%, de 65% a 75% antes, o que, na visão de analistas do Bradesco BBI, indica que a empresa deve manter a disciplina de capacidade e deve aumentar tarifas para mitigar preços mais altos do combustível.

Por volta de 12:10, as preferenciais da Gol caíam 3,65%, a 8,70 reais, respondendo pelo pior desempenho das ações do Ibovespa, que subia 0,1%. No pior momento, os papéis recuaram a 8,48 reais. No mês, acumulam queda de 4%.

“Apesar da melhora operacional da Gol no trimestre, ainda enxergamos incerteza no horizonte para as companhias aéreas e um longo caminho para a recuperação total”, afirmaram analistas do Safra em relatório a clientes.

Na mesma direção, o BTG Pactual citou que vê o setor aéreo preterido por muitos investidores, embora Gol continue sendo uma preferência relativa no setor pelo banco, dada sua elevada exposição ao mercado doméstico.

(Por Paula Arend Laier)