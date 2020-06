Ações da GAP disparam após parceria com músico Kanye West

A marca americana de roupa informal GAP fez um acordo com a marca Yeezy do rapper Kanye West e lançará uma linha em 2021, notícia que disparou as ações da empresa nesta sexta-feira (26).

Nas primeiras trocas após anunciar a notícia, a GAP subiu 30,81% a US$ 13,29 na bolsa de Nova York.

Em um tuíte, o empresário de 43 anos anunciou a criação de uma “sociedade” que levará a logo “YZY” adequada ao estilo da GAP.

Trata-se de uma estratégia de marketing importante para a GAP, que sofre há vários anos para continuar no cenário do “prêt-à-porter”, em plena mutação.

No início de 2018, o grupo anunciou o fechamento de 230 lojas após registrar uma queda de 5% de seu volume de negócios em 2018.

