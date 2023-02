Ações da Equinor sobem com lucro recorde em 2022

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 10:56 Compartilhe





Por Nerijus Adomaitis

OSLO (Reuters) – A Equinor divulgou nesta quarta-feira um lucro operacional ajustado recorde de 74,9 bilhões de dólares para 2022, mais que o dobro de sua alta anterior, à medida que os preços do gás dispararam e os resultados do quarto trimestre superaram as expectativas, aumentando o preço de suas ações em 7%.

Os ganhos ajustados da produtora norueguesa de petróleo e gás antes de impostos e juros entre outubro a dezembro subiram para 15,1 bilhões de dólares, ante 15 bilhões de dólares no ano anterior, superando os 14,4 bilhões de dólares previstos em uma pesquisa com 25 analistas compilada pela Equinor.





A Equinor aumentou seu dividendo trimestral regular e disse que espera ver um fluxo de caixa anual das operações após impostos de cerca de 20 bilhões de dólares por ano pelo resto da década.

O lucro líquido de 2022 foi de 28,7 bilhões de dólares, acima dos 8,6 bilhões de dólares do ano anterior.

Os preços do gás caíram neste ano, no entanto, e as ações listadas em Oslo da Equinor perderam 9% no acumulado de 2023, abaixo do desempenho de um ganho de 1,3% nas ações de petrolíferas europeias.

“Com base em fortes ganhos, perspectivas e balanço, aumentamos a distribuição de capital para 17 bilhões de dólares esperados para 2023”, disse o presidente-executivo da empresa, Anders Opedal, em comunicado.

A Equinor disse que pagaria um dividendo trimestral regular de 0,30 dólares por ação, acima dos 0,20 dólares, e faria um pagamento extraordinário adicional de 0,60 dólares por ação por quatro trimestres consecutivos, totalizando cerca de 11 bilhões de dólares em dividendos este ano.

O conselho reafirmou seu plano regular de recompra de ações de 1,2 bilhão de dólares por ano e disse que fará uma recompra extraordinária em 2023 de 4,8 bilhões de dólares, totalizando 6 bilhões de dólares.





