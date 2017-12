Ações da Embraer têm alta de mais de 6%

As ações da fabricante de aviões Embraer fecharam nesta terça-feira, 26, em alta de mais de 6%, ainda impulsionadas pelas informações da semana passada de que está negociando um acordo com a americana Boeing. O desempenho dos papéis da empresa ajudou a Bolsa de São Paulo (B3) a fechar o pregão de ontem em alta de 0,69%, aos 75.707 pontos. Em dezembro, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa, acumula um avanço de 5,19%. No acumulado de 2017, esse crescimento chega a 25,70%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.