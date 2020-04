Ações da Embraer afundam após rompimento de acordo com Boeing

As ações do fabricante brasileiro de aviões Embraer despencaram mais de 11% na Bolsa de São Paulo nesta segunda-feira (27), após o anúncio, no último sábado, do rompimento de seu processo de fusão com a americana Boeing.

Às 10h54, as ações do terceiro fabricante mundial de aviões caíam 11,23%, depois de afundarem mais de 15%, enquanto o índice Ibovespa dos principais valores ganhava 2,73%.