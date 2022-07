Ações da China têm maior queda em 8 semanas com setores imobiliário e financeiro

XANGAI (Reuters) – As ações da China tiveram a maior queda em quase 8 semanas nesta sexta-feira, pressionadas por incorporadoras imobiliárias e empresas financeiras, após as ameaças dos compradores de moradias de interromper os pagamentos de hipotecas de apartamentos inacabados apesar da garantia de Pequim de resolver a crise.

O sentimento permaneceu fraco, já que o crescimento econômico da China desacelerou acentuadamente no segundo trimestre, embora os dados tenham mostrado aumento surpreendente nas vendas no varejo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 1,7%, enquanto o índice de Xangai teve recuo de 1,64%. O índice de Hong Kong Hang Seng caiu 2,19%.

Na semana, o CSI300 perdeu 4,1%, maior queda desde 22 de abril, enquanto que o Hang Seng registrou a maior perda desde março de 2020, de 6,6%.

Um número crescente de compradores de moradias ameaça interromper os pagamentos de hipotecas até que as incorporadoras retomem a construção de casas pré-vendidas. O protesto ameaça paralisar uma recuperação nascente no setor imobiliário da China e atingir os bancos com prejuízos pesados, disseram analistas.

Reguladores chineses prometeram na quinta-feira ajudar os governos locais a entregar projetos imobiliários a tempo, enquanto pelo menos 10 bancos disseram que as hipotecas relacionadas a projetos imobiliários de risco são relativamente pequenas, e os riscos são controláveis.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,54%, a 26.788 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 2,19%, a 20.297 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,64%, a 3.228 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,70%, a 4.248 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,37%, a 2.330 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,78%, a 14.550 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,28%, a 3.099 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,68%, a 6.605 pontos.