Ações da China têm queda, índice de Hong Kong sobe

XANGAI (Reuters) – As ações chinesas fecharam em baixa nesta terça-feira, enquanto as ações de Hong Kong subiram pela terceira sessão consecutiva, conforme a China se recupera do impacto dos surtos de Covid-19, embora os analistas estejam sinalizando riscos de correção.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou em baixa de 0,11%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,26%.





O índice de Hong Kong Hang Seng avançou 1,87%, enquanto o China Enterprises Index subiu 2,0%.

“A China está a caminho de uma recuperação econômica, proporcionando um momento favorável para seu mercado de ações”, disse Max Luo, diretor no UBS Asset Management.

“O ritmo da recuperação depende da mudança nas políticas, e estamos aguardando dados econômicos em junho e julho para avaliar a recuperação”, disse Luo. “Se os números não forem suficientemente fortes, mais medidas a favor do crescimento podem ser esperadas.”

** Ainda assim, alguns analistas têm sinalizado preocupações com a alta do mercado. “Há alguns sinais de que o mercado está um pouco superaquecido, então ele segue riscos de correção”, disse Wang Mengying, analista da Nanhua Futures.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,84%, a 26.246 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,87%, a 21.559 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,26%, a 3.306 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,11%, a 4.325 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,75%, a 2.408 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,35%, a 15.728 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,68%, a 3.117 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,41%, a 6.523 pontos.