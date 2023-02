Ações da China sobem após dados de crédito

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 7:30 Compartilhe





XANGAI (Reuters) – As ações chinesas subiram nesta segunda-feira, uma vez que a forte recuperação da demanda de crédito em janeiro melhorou o sentimento do mercado, enquanto que as ações em Hong Kong foram pressionadas pelas tensões geopolíticas entre China e Estados Unidos.

O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,91%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,72%. O índice Hang Seng de Hong Kong teve queda de 0,12% no dia.

Outras ações asiáticas caíram e o dólar subia com os investidores aguardando dados da inflação nos EUA, o que pode afetar as perspectivas para as taxas de juros globalmente.





Novos empréstimos bancários na China saltaram mais do que o esperado, para um recorde de 4,9 trilhões de iuanes (720,21 bilhões de dólares) em janeiro, enquanto o banco central procura dar início a uma recuperação na segunda maior economia do mundo após o levantamento dos controles da pandemia.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,88%, a 27.427 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,12%, a 21.164 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,72%, a 3.284 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,91%, a 4.143 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,69%, a 2.452 pontos.





. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,27%, a 15.544 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,07%, a 3.324 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,21%, a 7.417 pontos.

