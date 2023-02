Ações da China sobem com expectativas de recuperação

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 7:31 Compartilhe





Por Georgina Lee

HONG KONG (Reuters) – As ações da China e de Hong Kong avançaram nesta quinta-feira, com investidores otimistas com a recuperação econômica do país depois que uma pesquisa mostrou que os novos empréstimos em iuanes concedidos pelos bancos chineses provavelmente atingiram um recorde em janeiro.

O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 1,34%, enquanto o índice de Xangai subiu 1,18%. O índice Hang Seng de Hong Kong teve ganho de 1,6% no dia.





As ações asiáticas acompanharam Wall Street e recuaram neta sessão, já que várias autoridades do Federal Reserve fizeram eco ao chair Jerome Powell ao dizer que as taxas de juros devem subir.

Os empréstimos em iuanes concedidos pelos bancos chineses devem ter atingido um recorde em janeiro, quando o banco central agiu para apoiar o crescimento da segunda maior economia do mundo após a suspensão dos controles da pandemia, mostrou uma pesquisa da Reuters.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,08%, a 27.584 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,60%, a 21.624 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,18%, a 3.270 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,09%, a 2.481 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,12%, a 15.598 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,86%, a 3.359 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,53%, a 7.490 pontos.

