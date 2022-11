Ações da China sobem com impulso de setorimobiliário

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 25/11/2022 - 7:32 Compartilhe

XANGAI (Reuters) – As ações da China subiram nesta sexta-feira, impulsionadas pelas incorporadoras imobiliárias após as últimas medidas do país para sustentar o setor, enquanto as ações de Hong Kong foram pressionadas por empresas de tecnologia após a China informar novo recorde de casos diários de Covid-19.

O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,5%, enquanto o índice de Xangai ganhou 0,4%. O índice Hang Seng de Hong Kong teve queda de 0,49%.

Os maiores bancos comerciais da China prometeram pelo menos 162 bilhões de dólares em crédito novo a incorporadores imobiliários, reforçando as recentes medidas regulatórias implementadas para aliviar uma crise de liquidez asfixiante no setor e impulsionando as ações do setor imobiliário.

As incorporadoras imobiliárias chinesas saltaram 6,8% e os bancos ganharam 2,3%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,35%, a 28.283 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,49%, a 17.573 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,40%, a 3.101 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,50%, a 3.775 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,14%, a 2.437 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,04%, a 14.778 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,26%, a 3.244 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,24%, a 7.259 pontos.

