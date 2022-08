Ações da China sobem após regulador prometer estabilizar mercado

XANGAI (Reuters) – As ações da China fecharam em alta nesta segunda-feira, depois que o chefe do órgão regulador de valores mobiliários do país disse que a agência fará das operações estáveis do mercado de capitais uma prioridade, enquanto as montadoras subiram na esperança de aumento da demanda por veículos de energia renovável.







O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,45%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,21%. O índice de Hong Kong Hang Seng, por sua vez, teve alta de 0,05%.

“Devemos sempre aderir à mentalidade do resultado final e impedir resolutamente que ‘falhas de mercado’ causem flutuações anormais”, disse Yi Huiman, presidente da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.

Ao mesmo tempo, para estimular o consumo, a China estenderá uma isenção de imposto sobre compras de veículos de energias renováveis, na esteira de um corte no imposto de compra de carros, impulsionando os setores de automóveis e veículos de fontes de energia alternativas, que saltaram 4,2% e 3,7% cada.

