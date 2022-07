Ações da China sobem com estímulo para automóveis e dados

XANGAI (Reuters) – As ações da China terminaram em alta nesta quinta-feira, quando as montadoras saltaram depois de novas medidas implementadas para estimular as vendas de automóveis, enquanto dados que mostraram entrada de fluxos estrangeiros também amenizaram as preocupações com a explosão da Covid-19.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,44%, enquanto o índice de Xangai teve avanço de 0,27%. O índice de Hong Kong Hang Seng subiu 0,26%.

O índice que acompanha as montadoras de automóveis teve alta de 4,7% depois que o governo disse que vai avaliar prorrogar a isenção de impostos para veículos elétricos e delinear planos para construir mais estações de carregamento.

Os papéis de veículos a nova energia saltaram, com a montadora de veículos elétricos BYD ganhando 4%.

O sentimento de mercado também foi impulsionado por dados do Instituto de Finanças Internacionais (IIF) mostrando 9,1 bilhões de dólares de entradas estrangeiras no mercado de ações da China em junho, contrariando a tendência em outros mercados emergentes.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,47%, a 26.490 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,26%, a 21.643 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,27%, a 3.364 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,44%, a 4.443 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,84%, a 2.334 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,51%, a 14.336 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,83%, a 3.129 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,81%, a 6.648 pontos.