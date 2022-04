Ações da China sobem com expectativa de relaxamento em restrições por Covid

XANGAI (Reuters) – As ações da China fecharam em alta nesta terça-feira, com as esperanças de alívio nas restrições em algumas áreas devido à Covid-19 ajudando os setores de turismo e bens de consumo, enquanto as expectativas de suporte para a economia melhoraram o sentimento.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,95%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,46%.

O índice Hang Seng de Hong Kong ganhou 0,52%, e o China Enterprises Index avançou 0,8%.

As ações de turismo saltaram 8,4%, as empresas de transporte subiram 5,1% e as ações de consumo básico ganharam 3,9%.

Um documento não verificado sobre a escolha de regiões piloto, incluindo Xangai, para que sejam relaxadas as exigências de quarentena está circulando, e operadores disseram que isso elevou os setores relacionados.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,81%, a 26.334 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,52%, a 21.319 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,46%, a 3.213 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,95%, a 4.179 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,98%, a 2.666 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,34%, a 16.990 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,99%, a 3.330 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,42%, a 7.454 pontos.

(Reportagem de Jason Xue e Xie Yu)

