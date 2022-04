Ações da China sobem com expectativa de estímulo após dados fracos da indústria

XANGAI (Reuters) – O mercado acionário da China fechou em alta nesta sexta-feira, com as incorporadoras imobiliárias liderando os ganhos diante de mais expectativas de estímulo econômico após dados mostrarem que a atividade industrial contraiu no ritmo mais forte em dois anos em março.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,27%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,94%.

O índice Hang Seng de Hong Kong avançou 0,2%, enquanto o China Enterprises Index ganhou 0,2%.

Na semana, o CSI300 acumulou alta de 2,4%, maior ganho semanal até agora neste ano, enquanto o Hang Seng subiu quase 3%.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/Markit, que foca mais em pequenas empresas em regiões costeiras, caiu a 48,1 em março, indicando a taxa mais forte de contração desde fevereiro de 2020, contra 50,4 no mês anterior.

O resultado ficou em linha com o PMI oficial divulgado na quinta-feira, que mostrou que a atividade contraiu no ritmo mais forte desde outubro de 2021.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,56%, a 27.665 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,19%, a 22.039 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,94%, a 3.282 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,27%, a 4.276 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,65%, a 2.739 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,38%, a 17.625 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,31%, a 3.419 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,08%, a 7.493 pontos.

