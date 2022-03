Ações da China sobem após promessas do governo de suporte e expectativa por paz na Ucrânia

XANGAI (Reuters) – As ações da China fecharam em alta nesta quinta-feira, ampliando o salto da sessão anterior depois que o primeiro-ministro do país garantiu aos mercados estabilidade e suporte, enquanto as expectativas de avanço nas discussões de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia também impulsionavam o sentimento.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,96%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,4%.

Até terça-feira o índice de Xangai estava em sua mínima em quase 21 meses e com queda de 16% no ano, diante dos temores de retaliação à China por seus acordo com a Rússia, incerteza na demanda global e, nos últimos dias, salto nos casos domésticos de Covid-19.

Mas as garantias na quarta-feira do vice-primeiro-ministro, Liu He, ajudaram o índice a recuperar um terço das perdas. Ele disse que Pequim vai adotar mais medidas de suporte para a economia chinesa e será cauteloso com as ações para os mercados de capital.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 3,46%, a 26.652 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 7,04%, a 21.501 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,40%, a 3.215 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,96%, a 4.237 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,33%, a 2.694 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 3,00%, a 17.448 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,97%, a 3.322 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,05%, a 7.250 pontos.

(Reportagem de Jason Xue e Andrew Galbraith)

