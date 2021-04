Ações da China revertem curso e fecham em baixa por realização de lucros

XANGAI (Reuters) – O mercado acionário da China reverteu ganhos iniciais e fechou em baixa nesta segunda-feira, com os investidores realizando lucros após forte rali recente.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 1,13%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,95%.

O recuo aconteceu depois que o índice de blue-chips ganhou 3,4% na semana anterior, melhor desempenho em mais de dois meses.

O índice de start-ups pesado em tecnologia ChiNext fechou em baixa de 0,8% nesta segunda-feira, tendo ganhado 14% desde uma forte perda em 25 de março.

Analistas disseram que, apear do rali recente, as ações podem continuar sendo negociadas em uma faixa estreita dadas as incertezas em torno das relações sino-americanas, liquidez e política monetária.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,36%, a 29.126 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,43%, a 28.952 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,95%, a 3.441 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,13%, a 5.077 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,99%, a 3.217 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,57%, a 17.572 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,34%, a 3.204 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,21%, a 7.045 pontos.

(Reportagem de Luoyan Liu e Andrew Galbraith)

