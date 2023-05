Ações da China recuam com queda nas exportações e cautela antes de inflação nos EUA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/05/2023 - 7:32 Compartilhe

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) – As ações chinesas ampliaram as perdas nesta quarta-feira após dados comerciais decepcionantes em abril, enquanto os investidores aguardavam cautelosamente o relatório de inflação nos Estados Unidos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,77%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 1,15%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,53%.

As importações da China contraíram acentuadamente em abril, enquanto as exportações subiram em um ritmo mais lento do que em março, apontando para uma recuperação ainda lenta na demanda doméstica de bens e queda na demanda externa, o que exacerba os temores em torno do renascimento econômico, dizem analistas.

“Os investidores estão esperando para ver, já que os números das importações são fracos e as perspectivas econômicas globais enfrentam grandes incertezas”, disse Linus Yip, estrategista-chefe do First Shanghai Securities.

Os investidores aguardam também dados de preços ao consumidor dos EUA, que podem afetar as expectativas de cortes na taxa de juros ainda este ano, se a inflação não mostrar uma queda significativa. Os dados serão divulgados às 9h30 (horário de Brasília).

