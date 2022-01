Ações da China recuam com fraqueza de tecnologia

XANGAI (Reuters) – As ações chinesas recuaram nesta quarta-feira diante da fraqueza dos papéis de tecnologia, com o regulador do mercado no país aplicando novas multas a vários nomes importantes de alta tecnologia.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve queda de 1,01%, enquanto o índice de Xangai recuou 1,02%.

As empresas de tecnologia da informação caíram 2,83%, o setor de semicondutores perdeu 4,33% e as empresas industriais tiveram queda de 2,71%.

Na quarta-feira o regulador do mercado chinês anunciou multas contra Alibaba, Tencent Holdings Ltd e Bilibili Inc por não terem informado corretamente uma série de acordos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,10%, a 29.332 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,64%, a 22.907 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,02%, a 3.595 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,01%, a 4.868 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,18%, a 2.953 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,14%, a 18.499 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,56%, a 3.163 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,32%, a 7.565 pontos.

