Ações da China ficam estáveis antes de feriado; Hong Kong avança

Reuters - 26/04/2023 - 7:30

Por Summer Zhen







HONG KONG (Reuters) – As ações da China negociaram ficaram praticamente estáveis nesta quarta-feira, em torno de mínimas de um mês, com os investidores cautelosos antes do feriado da “Semana Dourada”, enquanto as tensões sino-americanas também pesaram sobre o sentimento.

As ações em Hong Kong subiram, seguindo uma recuperação nos futuros de ações dos Estados Unidos, depois que recompras e balanços impulsionaram gigantes da tecnologia.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,09%, enquanto o índice de Xangai teve variação negativa de 0,02%.

O Índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,71%, interrompendo três sessões consecutivas de perdas.

Nove senadores republicanos pediram ao governo dos EUA que imponha sanções contra a Huawei Cloud e outros provedores de serviços de nuvem chineses, citando preocupações de segurança nacional.

** “Acreditamos que o foco do mercado mudará gradualmente de temas e geopolítica para dados econômicos e balanços corporativos”, disse Chris Liu, gerente sênior de portfólio da Invesco.

Com base nos dados de reservas de muitas agências de viagens online, a indústria do turismo da China provavelmente verá um forte feriado da Semana Dourada, disse ele.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,71%, a 28.416 pontos.







. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,71%, a 19.757 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,02%, a 3.264 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,09%, a 3.959 pontos.







. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,17%, a 2.484 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,03%, a 15.374 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,08%, a 3.293 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,08%, a 7.316 pontos.







