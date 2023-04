Ações da China fecham em alta após balanços melhorarem humor

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 8:44 Compartilhe

XANGAI (Reuters) – As ações da China subiram nesta quinta-feira, lideradas pelas seguradoras já que balanços melhores do que o esperado impulsionaram o humor, enquanto os investidores continuaram a avaliar as tensões geopolíticas e dados econômicos.







O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,74%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,67%. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,42%.

Ações de seguradoras subiram 5,9%, com Ping An Insurance Group Co of China Ltd ganhando 10% no limite diário, já que os lucros do primeiro trimestre melhores do que o esperado da empresa impulsionaram o sentimento do investidor.

Enquanto isso, os lucros das empresas industriais da China encolheram a um ritmo ligeiramente mais lento entre janeiro e março, mas o declínio permaneceu em dois dígitos enquanto a economia lutava para se recuperar totalmente do fim da política de Covid zero.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,15%, a 28.457 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,42%, a 19.840 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,67%, a 3.285 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,74%, a 3.988 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,44%, a 2.495 pontos.







. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,24%, a 15.411 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,36%, a 3.282 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,32%, a 7.292 pontos.







