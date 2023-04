Ações da China fecham em baixa após recuperação instável afetar sentimento

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 20/04/2023 - 7:27 Compartilhe

XANGAI (Reuters) – As ações chinesas caíram nesta quinta-feira, embora os papéis de tecnologia da informação tenham disparado, uma vez que a recuperação econômica desigual após a reabertura da economia deste ano devido às rígidas restrições contra Covid afetou o sentimento do mercado.







O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,28%, enquanto o índice de Xangai teve baixa de 0,09%. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,14%.

Outras ações asiáticas caíram, com autoridades do Federal Reserve reiterando seu compromisso de conter a inflação nos Estados Unidos, apesar dos sinais de dificuldades econômicas crescentes.

O sentimento do investidor na China está moderado depois que a segunda maior economia do mundo divulgou dados econômicos do primeiro trimestre na terça-feira. O dado do Produto Interno Bruto superou as expectativas do mercado, mas alguns dados apontaram para tendências de recuperação desiguais.

Mesmo assim, os investidores continuam apostando em ações de Inteligência Artificial (IA). O frenesi em torno dos equivalentes chineses do chatbot ChatGPT da OpenAI impulsionou as ações de empresas do setor de tecnologia, mídia e telecomunicações (TMT).

Ações de IA, semicondutores, e mídia saltaram entre 3% e 5,3% na quinta-feira.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,18%, a 28.657 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,14%, a 20.396 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,09%, a 3.367 pontos.







. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,28%, a 4.113 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,46%, a 2.563 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,40%, a 15.707 pontos.







. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,32%, a 3.313 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,04%, a 7.362 pontos.

