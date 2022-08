Ações da China fecham em leve baixa por preocupações com Covid e perspectivas econômicas

reuters 16/08/2022 - 7:35 Compartilhe

XANGAI (Reuters) – O índice de blue-chip da China fechou em baixa nesta terça-feira por preocupações com surtos de Covid-19 e a desaceleração do crescimento econômico, embora as ações do setor imobiliário tenham saltado com notícias de suporte.

A Meituan despencou 9% depois que fontes disseram à Reuters que a Tencent Holdings Ltd planeja vender a totalidade ou a maior parte de sua participação de 24 bilhões de dólares na gigante de entrega de alimentos. A notícia pressionou o índice referencial de ações de Hong Kong.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com baixa de 0,19%, enquanto o índice de Xangai teve variação positiva de 0,05%.

O índice de Hong Kong Hang Seng, por sua vez, caiu 1,05%.

O banco central da China cortou as principais taxas de empréstimo em uma ação inesperada na segunda-feira, uma vez que dados mostraram que a atividade econômica chinesa e a expansão do crédito desaceleraram acentuadamente em julho.

Analistas agora esperam que os bancos reduzam a taxa primária de empréstimo na próxima semana.

As incorporadoras imobiliárias listadas no continente subiram 1,6%, enquanto as incorporadoras do negociadas em Hong Kong saltaram quase 6%.

A situação da Covid-19 na China tem piorado na última semana, com o número diário de casos locais subindo para mais de 2.000, disse o Nomura em uma nota.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,01%, a 28.868 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,05%, a 19.830 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,05%, a 3.277 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,19%, a 4.177 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,22%, a 2.533 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,02%, a 15.420 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,09%, a 3.253 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,58%, a 7.105 pontos.