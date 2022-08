Ações da China fecham em alta com papéis de energia

reuters 09/08/2022 - 7:38 Compartilhe

XANGAI (Reuters) – As ações da China avançaram nesta terça-feira, lideradas pelos papéis de energia e energia renovável, embora os ganhos tenham sido limitados depois que surtos de Covid-19 e as tensões com os Estados Unidos pesaram sobre o sentimento.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com ganho de 0,2%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,32%.

O índice de Hong Kong Hang Seng, por sua vez, teve queda de 0,21%.

As ações de energia subiram quase 3%, com as mineiradoras de carvão subindo 3,5%.

O setor de nova energia subiu 2,2%, com as empresas fotovoltaicas avançando 3,2% e os carros a nova energia subiram 1,1%.

O Exército chinês disse nesta terça-feira que continuou a realizar exercícios militares nos mares e no espaço aéreo ao redor da ilha de Taiwan, com foco em bloqueios e logística de reabastecimento.

As ações da defesa tiveram alta de 2,2%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,88%, a 27.999 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,21%, a 20.003 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,32%, a 3.247 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,20%, a 4.156 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,42%, a 2.503 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,20%, a 15.050 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES não teve operações.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,13%, a 7.029 pontos.