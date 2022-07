Ações da China fecham com pouca alteração; índice de Hong Kong recua

XANGAI (Reuters) – As ações da China ficaram praticamente estáveis nesta quinta-feira, já que no momento do fechamento do mercado local os investidores ainda estavam à espera de quaisquer pistas sobre medidas de uma reunião do Politburo, enquanto o índice de Hong Kong caiu depois que o banco central da cidade elevou sua taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual.







O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou inalterado, enquanto o índice de Xangai subiu 0,2%. O índice de Hong Kong Hang Seng, por sua vez, teve recuo de 0,2%.

Após o fechamento do mercado de ações chinês, o Politburo, comitê do partido comunista de 25 membros presidido pelo presidente Xi Jinping, se reuniu e disse, segundo a mídia estatal, que a China vai se esforçar para alcançar os melhores resultados possíveis para a economia neste ano.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,36%, a 27.815 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,23%, a 20.622 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,21%, a 3.282 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,02%, a 4.225 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,82%, a 2.435 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,20%, a 14.891 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,48%, a 3.220 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,97%, a 6.889 pontos.

(Reportagem da redação de Xangai)