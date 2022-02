Ações da China fecham em alta após BC injetar liquidez

XANGAI (Reuters) – As ações da China fecharam em alta nesta terça-feira, com as empresas de saúde e nova energia liderando os ganhos depois que o banco central do país injetou mais fundos para sustentar o crescimento econômico.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,06%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,5%.

O Banco do Povo da China injetou 300 bilhões de iuanes (47,19 bilhões de dólares) no sistema financeiro através de empréstimos de médio prazo nesta terça-feira, mais do que os mercados esperavam, mantendo a taxa de juros.

Na sexta-feira, o banco central havia dito que irá manter a liquidez razoavelmente ampla e que vai intensificar o suporte financeiro para setores importantes e elos fracos da economia.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,79%, a 26.865 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,82%, a 24.355 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,50%, a 3.446 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,06%, a 4.600 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,03%, a 2.676 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,25%, a 17.951 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,01%, a 3.421 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,51%, a 7.206 pontos.

