Ações da China fecham em alta com investidores de olho em afrouxamento da política monetária

XANGAI (Reuters) – As ações chinesas fecharam em alta nesta sexta-feira, apoiadas por ganhos em empresas financeiras e de tecnologia, mas o sentimento permaneceu de cautela, já que os investidores equilibraram as expectativas de flexibilização da política monetária com preocupações com uma desaceleração.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,38%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,4%.

O subíndice do setor financeiro avançou 0,36% e o setor de tecnologia de informação subiu 1,26%.

O banco central da China rolou empréstimos de médio prazo com vencimento nesta sexta-feira e deixou suas taxas de juros inalteradas, à medida que os investidores continuam a especular que as autoridades podem precisar aliviar as configurações monetárias para apoiar a economia em meio aos riscos de estagflação.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,81%, a 29.068 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,48%, a 25.330 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,40%, a 3.572 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,38%, a 4.932 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,88%, a 3.015 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,40%, a 16.781 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,29%, a 3.173 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,69%, a 7.362 pontos.

(Por Andrew Galbraith)







